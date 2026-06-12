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    وكالة “تسنيم” الإيرانية: أصوات الانفجارات الأخيرة ناتجة عن الضربات التحذيرية من أجل إدارة إغلاق مضيق هرمز

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