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    الخارجية الايرانية: الصياغة النهائية لجزء كبير من النص كان جاهزاً إلا أن الجانب الأميركي كان يواصل تغيير مواقفه خلال المباحثات إيران اثبتت أنها لا تبدي أي تساهل أو تنازل إزاء ما تعتبره خطوطاً حمر وثوابت غير قابلة للمساومة

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