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    ديوان نتنياهو: إسرائيل ليست طرفا في مذكرة التفاهم لكن رئيس الوزراء أعرب عن تقديره لالتزام الرئيس ترمب تجاه إسرائيل لجهة إلتتزامه بإزالة المواد المخصبة وتفكيك البنية التحتية للتخصيب والحد من إنتاج الصواريخ وإنهاء دعم إيران لوكلائها

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