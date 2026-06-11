المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا للمرّة الرّابعة عند الساعة 20:15 من مساء اليوم الخميس تجمّعًا لآليات وجنود العدوّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفا بصلية صاروخيّة