المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 20:10 للمرّة الثّالثة الخميس تجمّعًا لآليات وجنود العدوّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفا بصلية صاروخيّة