المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 15:00 الخميس دبابة ميركافا لجيش العدو عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طير حرفا بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة