المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 14:15 الخميس آليات عسكريّة لجيش العدو كانت تحاول سحب الآلية المدمّرة عند طريق صفّ الهوا في مدينة بنت جبيل بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعيّة