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    مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض الإيراني لوكالة “فارس”: لم يتم اعتماد أي نص لمذكرة التفاهم الأولية مع الولايات المتحدة حتى الآن

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