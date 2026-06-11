ترمب: “ألغيت بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية الضربات والقصف اللذان كانا مقررين هذا المساء ضد إيران وهذا الإلغاء يستند إلى وصول المحادثات مع إيران إلى أعلى مستويات القيادة الإيرانية وسيتم الإعلان عن موعد ومكان التوقيع قريبا