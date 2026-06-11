الخميس   
   11 06 2026   
   25 ذو الحجة 1447   
   بيروت 16:37
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم إنفانتينو: أنا سعيد لتأكيد مشاركة منتخب إيران رغم كل الظروف التي تمر بها البلاد

      💬

      مواضيع ذات صلة

      تحديث الحصيلة الإجمالية للعدوان: 3711 شهيدا و 11483 جريحا

      تحديث الحصيلة الإجمالية للعدوان: 3711 شهيدا و 11483 جريحا

      مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدف بلدة كفرصير في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران المسيّر المعادي استهدف بلدة كفرصير في جنوب لبنان

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على اطراف بلدة نحلة في البقاع مرتين متتاليتين

      مراسل المنار: الطيران الحربي المعادي اغار على اطراف بلدة نحلة في البقاع مرتين متتاليتين