المقاومة الاسلامية: استهدف مجاهدونا تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند منطقة الرجمان في محيط بلدة طيرحرفا جنوب لبنان بصلية صاروخيّة