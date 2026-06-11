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    هيئة إدارة مضيق هرمز الإيرانية: بسبب التوترات التي سببتها القوات الأمريكية سيبقى المضيق مغلقا حتى إشعار آخر

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