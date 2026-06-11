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    تقارير مصورة

    تقرير مصور | تشييع الشهيد المجاهد هادي حسن هاشم في النبي شيت بمشاركة حاشدة ووفاء لخط المقاومة

    شيّع حزب الله وجمهور المقاومة الإسلامية في بلدة النبي شيت الشهيد المجاهد هادي حسن هاشم، الذي ارتقى دفاعاً عن لبنان وشعبه، في موكبٍ حاشد عبّر عن الوفاء لدماء الشهداء والتمسك بخيار المقاومة.

    وانطلقت مراسم التشييع من أمام حسينية البلدة، بمشاركة فرق كشافة الإمام المهدي (عج)، وعلماء دين، وعوائل الشهداء، إلى جانب حشود من الأهالي والفاعليات الاجتماعية، الذين حملوا النعش الطاهر على أكتافهم وسط أجواء من الحزن والفخر.

    وجابت المسيرة شوارع البلدة وصولاً إلى روضة الشهداء، حيث ووري الشهيد الثرى إلى جانب رفاقه، بعد أداء الصلاة على الجثمان الطاهر في أجواء مهيبة أكدت استمرار النهج الذي مضى عليه الشهداء.

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