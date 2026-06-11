صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية – آفي شيلون: ما الذي تسعى “إسرائيل” إلى تحقيقه بمواصلة الصدام مع حزب الله؟ هل يعتقد أحد مثلاً بأن عملية تصفية أخرى وقصفًا آخر سيؤديان إلى استسلام حزب الله؟