قفزة بأسعار النفط بعد إغلاق مضيق هرمز



ارتفعت أسعار النفط، فجر الخميس، خلال التعاملات المبكرة الأربعاء 10 حزيران/يونيو الجاري، بعدما بدأت الولايات المتحدة بشن اعتداءات ضد إيران.



وبعد ساعات قليلة من بدء الاعتداءات الأميركية، أعلن مقر خاتم الأنبياء في إيران إغلاق مضيق هرمز أمام عبور كل سفن.



وارتفعت أسعار خام برنت فوق 95 دولاراً للبرميل، في التعاملات المبكرة. وكذلك، صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط 2.07% لتغلق عند 90.03 دولار للبرميل، فيما ارتفعت عقود برنت العالمية 1.8% لتستقر عند 93.10 دولار للبرميل.



وقالت شركة “ريستاد إنرجي” إنّ توقف إنتاج 11.8 مليون برميل يومياً عبر 6 منتجين خليجيين يمثل أكبر اضطراب في الإمدادات بتاريخ السوق، مشيرةً إلى أن الخسائر التراكمية بلغت مليار برميل، مع تحذير من أن كل شهر إضافي من الصراع قد يمحو 350 مليون برميل أخرى.



وعلى الرغم من وقف إطلاق النار الذي أعلنته واشنطن مع طهران، تشن الولايات المتحدة هجمات على إيران، بدعوى “الدفاع عن النفس”.



وأمس الأربعاء، حذّر مصدر أمني-سياسي إيراني رفيع، من أنّ أيّ خطأ جديد في حسابات الرئيس الأميركي دونالد ترامب ستكون له تداعيات واسعة، قائلاً إنّ أسعار النفط ستتحدث إلى العالم بصوت أعلى.

المصدر: الميادين