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    العدو الاسرائيلي يطلق “رشقات رشاشة” باتجاه قرى حدودية في القطاع الأوسط فجرًا وقصف لواديي السلوقي والحجير ومحيط الغندورية

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