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    الجيش الإيراني: استهدفنا هوائيات الاتصالات والمنشآت الرادارية التابعة لمنظومة باتريوت الخاصة بالأسطول الأمريكي الخامس بالبحرين

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