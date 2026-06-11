القيادة المركزية لخاتم الأنبياء: سترد القوات المسلحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية رداً ساحقاً وحاسماً على أي عدوان وشر من جانب الجيش الأمريكي العدواني والإرهابي في المنطقة