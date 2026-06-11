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مقر خاتم الأنبياء: اعتبارًا من هذه اللحظة ونظرًا لانعدام الأمن في المنطقة يُعلن إغلاق مضيق هرمز أمام جميع أنواع السفن بما في ذلك ناقلات النفط والسفن التجارية وسيتم استهداف أي حركة مرور
11-06-2026 01:49 صباحًا
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