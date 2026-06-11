مراسل المنار: أغار الطيران الحربي المعادي على بلدة النبطية الفوقا وعلى بلدة ياطر فيما نفذ الطيران المسيّر اعتداء بصاروخين على طريق تبنين-السلطانية عند مفترق عين المزراب