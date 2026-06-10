أكسيوس عن مصادر: ترمب يعقد اجتماعا في غرفة العمليات لبحث خيارات لشن ضربات جديدة ضد إيران وأحد الخيارات الراجحة أمام ترمب هو شن عملية واسعة النطاق وقصيرة للضغط على إيران لتغيير موقفها بالمفاوضات ومن المرجح جدا شن الهجوم الليلة