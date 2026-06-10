مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجلس الأمن: إيران لم تفاوض قط تحت التهديد والضغط ولن تخضع للإكراه ولا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام مع أمريكا بالترهيب أو استخدام القوة