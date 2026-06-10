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مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجلس الأمن: إيران لم تفاوض قط تحت التهديد والضغط ولن تخضع للإكراه ولا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام مع أمريكا بالترهيب أو استخدام القوة
10-06-2026 23:12 مساءً
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