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    مندوب الجمهورية الاسلامية الايرانية في مجلس الأمن: إيران لم تفاوض قط تحت التهديد والضغط ولن تخضع للإكراه ولا يمكن التوصل إلى اتفاق مستدام مع أمريكا بالترهيب أو استخدام القوة

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