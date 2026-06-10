اعلام العدو-القناة 12 العبرية: حدث غير عادي مرة أخرى على خط المواجهة وطُلب من سكان زرعيت الدخول إلى الملاجئ والبقاء بالقرب منها حتى إشعار آخر كما يجب تجنب التجمعات والتنقل في المنطقة والالتزام بتعليمات قوات الأمن