رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإيراني إبراهيم عزيزي: لا نخشى قتال الخاسرين وحجم الخسائر البشرية الأمريكية حقيقة هو أعلى بكثير مما يدعيه ترامب ومرشح للارتفاع أكثر والحرب هذه المرة لن تقتصر على المنطقة وسنرى!!