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   24 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الإسلامية: مجاهدونا استهدفوا مقرا قياديا تابعا لجنود جيش العدو الإسرائيلي في بلدة البياضة جنوب لبنان بصلية صاروخية

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