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   24 ذو الحجة 1447   
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    جيش العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1302 جريحا بينهم 76 بحالة خطيرة و146 بحالة متوسطة

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