جيش العدو الإسرائيلي: ارتفاع عدد الجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي منذ بدء المعركة في جنوب لبنان إلى 1302 جريحا بينهم 76 بحالة خطيرة و146 بحالة متوسطة