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   24 ذو الحجة 1447   
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    مراسل المنار: مدفعية العدو الصهيوني تستهدف نهر وأطراف زلايا ونهر يحمر وأطراف نهر قليا – لوسا

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