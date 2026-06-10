المقاومة الاسلامية: استهدفنا عند السّاعة 11:00 خيمة يتموضع فيها جنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند مجرى النهر في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية