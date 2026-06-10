المقاومة الاسلامية: بعد رصد آليّة نقل عسكريّة إسرائيلية محمّلة بالممتلكات التي يسرقها جنود جيش العدو من منازل المدنيين استهدفها المجاهدون عند السّاعة 10:00‏ في تلّة الصلعة ببلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضية