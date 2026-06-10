لجنة المرأة والطفل النيابية تبحث أوضاع النساء النازحات

عقدت لجنة المرأة والطفل النيابية اجتماعاً برئاسة رئيسة اللجنة النائب عناية عز الدين، وبحضور عدد من النواب وممثلين عن وزارتي الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، وممثلين عن المنظمات الدولية وخصص الاجتماع للبحث في أوضاع النساء النازحات اللواتي يتحملن أعباءً استثنائية على مستوى الأسرة نتيجة النزوح القسري الناجم عن العدوان الإسرائيلي، وتم التأكيد على ضرورة تأمين كل الدعم المطلوب لهن.

وفي مجلس النواب ايضاً اعلن عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله عن اقتراح قانون مرتبط بالاصلاح السياسي في لبنان.

المصدر: موقع المنار