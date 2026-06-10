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المفتي قبلان: لا ثقة لنا بالسلطة الحالية، والرئيس نبيه بري هو الجهة الأمينة على سيادة لبنان
10-06-2026 15:17 مساءً
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