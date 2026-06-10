المفتي قبلان: القيادة الإسرائيلية تعيش عقدة عدم قدرتها على إخضاع لبنان بسبب عناد المقاومة وقدرتها على القتال الإستراتيجي الذي يمنع “إسرائيل” من تحقيق أي نتائج استراتيجية