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    المفتي قبلان: القيادة الإسرائيلية تعيش عقدة عدم قدرتها على إخضاع لبنان بسبب عناد المقاومة وقدرتها على القتال الإستراتيجي الذي يمنع “إسرائيل” من تحقيق أي نتائج استراتيجية

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