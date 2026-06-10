المقاومة استهدفت عند السّاعة 06:00 و06:20 و07:00 و07:45 الأربعاء تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ في محيط بلدة يحمر الشّقيف بصليات صاروخيّة وقذائف المدفعية على دفعات