السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
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    مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة: استشهاد 5 أشخاص بسبب المجاعة وسوء التغذية خلال 24 ساعة