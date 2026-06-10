مقر خاتم الأنبياء: على الجيش الأمیركي أن يعلم أنه إذا كرّر عدوانه على الجمهورية الإسلامية فسيتم شنّ هجمات أشدّ وأوسع نطاقاً ضد الأهداف المحددة مسبقاً في المنطقة