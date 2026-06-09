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    استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:30 اليوم الثلاثاء تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة

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