استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 19:30 اليوم الثلاثاء تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة