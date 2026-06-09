استهدف مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 17:00 اليوم الثلاثاء تجمّعًا لآليات وجنود جيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة البيّاضة جنوب لبنان بصليةٍ صاروخيّة