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    مراسل المنار: منذ قليل.. أغار الطيران الحربي المعادي على بلدات مجدل زون(3)/ المنصوري(1)/ ياطر(1) وصريفا(1)

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