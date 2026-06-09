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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 16:50 الثلاثاء آلية نميرا لجيش العدوّ في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة

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