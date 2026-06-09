المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 16:50 الثلاثاء آلية نميرا لجيش العدوّ في مدينة الخيام بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقوا إصابة مؤكّدة