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   23 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 13:00 الثلاثاء مركزًا قياديًا تابعًا لجيش العدوّ الإسرائيليّ في بلدة الناقورة بمسيّرة انقضاضيّة

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