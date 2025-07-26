السبت   
   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
   بيروت 11:42
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    الرشق: نستغرب تصريحات ترامب وقبلها تصريحات ويتكوف التي تتعارض مع تقييم الوسطاء لموقف الحركة