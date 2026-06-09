الثلاثاء   
   09 06 2026   
   23 ذو الحجة 1447   
   بيروت 16:31
ArEnFrEs

آخر الأخبار

نشرات الأخبار

البرامج

منوعات

رياضة

مواقع وخدمات

القناة

المواقع

    عاجل

    المقاومة استهدفت قوّة إسرائيليّة تموضعت في مبنى عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

      مواضيع ذات صلة

      المقاومة استهدفت موقعًا مستحدثًا تابعًا لجيش العدوّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة

      المقاومة استهدفت موقعًا مستحدثًا تابعًا لجيش العدوّ في بلدة مارون الراس بصلية صاروخيّة

      المقاومة استهدفت آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

      المقاومة استهدفت آليّة اتّصالات تابعة لجيش العدوّ الإسرائيليّ عند تلّة الصلعة في بلدة القنطرة بمحلّقة أبابيل الانقضاضيّة وحقّقت إصابة مؤكّدة

      الحصيلة الإجمالية للعدوان : 3666 شهيدا و 11321 جريحا

      الحصيلة الإجمالية للعدوان : 3666 شهيدا و 11321 جريحا