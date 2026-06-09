مجاهدو المقاومة الإسلاميّة تصدّوا عند السّاعة 11:50 لمسيّرة إسرائيليّة من نوع “هرمز 450 – زيك” في أجواء إقليم التفاح بصاروخ أرض جو وأجبروها على التراجع