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   23 ذو الحجة 1447   
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    لبنان

    الرئيس بري تابع الاوضاع العامة والمستجدات

      استقبل رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي حيث جرى عرض لآخر تطورات الأوضاع العامة والمستجدات السياسية والميدانية على ضوء مواصلة إسرائيل لعدوانها على لبنان وشؤوناً عامة .

      كما تابع رئيس المجلس النيابي المستجدات السياسية والميدانية والاوضاع العامة لا سيما اوضاع القطاعات الصحية والاستشفائية والاسعافية على ضوء مواصلة اسرائيل عدوانها على الجنوب واستهدافها الممنهج للفرق الاسعافية والمراكز الصحية وذلك خلال لقائه وزير الصحة الدكتور راكان ناصر الدين الذي قال بعد اللقاء : هي ​أيام صعبة نمر بها وكلنا يرى همجية العدوان الإسرائيلي وآخرها رسائل بالنار إلى مدينة صور وبلدة المنصوري ، والاستهدافات التي تطال المدنيين، وكل القطاعات الصحية ولا زال لبنان وخاصة الجنوب الذي ينزف جراء العدوان الإسرائيلي المتمادي .

      واضاف : نحن مستمرون في الخدمة لقد وضعنا دولة الرئيس بأوضاع القطاعات الصحية والاستشفائية والواقع الصحي أمام التهديدات الإسرائيلية التي تطال المستشفيات الحكومية والاستهدافات التي طاولت المسعفين وسيارات الإسعاف وشاركناه الإجراءات التي تقوم بها وزارة الصحة في خدمة النازحين دائماً .

      وتابع ناصرالدين ​: شاركنا الواقع السياسي والتطورات والمساعي التي تبذل من اجل ايجاد حل ، مؤكدين دائماً على الطلب الوحيد والأساسي في وقف إطلاق نار شامل براً وبحراً وجواً ، مع وقف الاعتداءات الإسرائيلية ، وطبعاً مطلب الانسحاب أكيد هو أساسي في هذا المجال، التصورات الموجودة تطبخ داخلياً مع دولة الرئيس من خلال المساعي والتواصل .

      الرئيس بري استقبل أيضاً المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس بلاسخارت في زيارة وداعية بمناسبة انتهاء مهامها في لبنان .

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