صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية – يوآف ليمور: يُثير استمرار الحملة في لبنان وأهدافها، والسياسة المستقبلية تجاه إيران، تساؤلات لدى الرأي العام الإسرائيلي وتتآكل ثقة الجمهور بوتيرة مقلقة.