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    صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية – يوآف ليمور: يُثير استمرار الحملة في لبنان وأهدافها، والسياسة المستقبلية تجاه إيران، تساؤلات لدى الرأي العام الإسرائيلي وتتآكل ثقة الجمهور بوتيرة مقلقة.

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