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مقتل 15 شخصا على الاقل واصابة نحو 30 آخرين الجمعة إثر انقلاب حافلة كانوا يستقلونها في واد بجبال الأنديز بجانب نهر و كانت تقل أكثر من 60 شخصا في بيرو