الحرس الثوري: جميع الوحدات القتالية والعملياتية التابعة للحرس الثوري في حالة جاهزية كاملة لتنفيذ عملية واسعة النطاق تهدف إلى تلقين العدو درسًا وعبرة على جميع الجبهات، وقد أعدّت خططها التنفيذية بما يتناسب مع السيناريوهات المحتملة للعدو