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   26 07 2025   
   1 صفر 1447   
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    القوات المسلحة اليمنية: نفذنا عملية عسكرية نوعية على هدف حساس للعدو الصهيوني في منطقة بئر السبع المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع “فلسطين2”