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   21 ذو الحجة 1447   
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    المقاومة الاسلامية: ردًّا على تصعيد العدو الاسرائيلي لعدوانه ومجازره بحق المدنيين استهدف مجاهدونا عند الساعة 17:30 الأحد جهاز تشويش على المسيّرات من نوع “درون دوم” على مبنى  في محيط قلعة الشقيف التاريخيّة بمسيّرة انقضاضية

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