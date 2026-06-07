إذاعة جيش العدو الإسرائيلي: مقتل الرقيب أول حاييم كالوميتي مقاتل في الكتيبة 8881 لواء إفريم قضى على خط التماس في هجوم صباح اليوم في مستوطنة (تسور ناتان) وهو رئيس الأمن فيها